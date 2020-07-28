Мехико, , 01:05 — REGNUM Ураган «Ханна» стал причиной гибели не менее четырех человек на северо-востоке Мексики, 27 июля сообщает газета Milenio.

Ранее появилась информация о двух жертвах стихии в городе Рейноса штата Тамаулипас. Еще два человека погибли в штате Коауила.

Отмечается, что из Тамаулипаса было эвакуировано около 400 человек. В настоящее время ураган проходит по территориям штатов Дуранго и Сакатекас.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля правительство Мексики решило задействовать несколько сотен мексиканских военных для борьбы с последствиями урагана «Ханна».

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