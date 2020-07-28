Бразилиа, , 00:38 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии выросло на 23 284 и достигло 2 442 375. Об этом 27 июля сообщается на сайте Национального совета здравоохранения страны (Conass).

Кроме того, в стране с начала пандемии от осложнений при COVID-19 скончались 87 618 пациентов. За сутки этот показатель увеличился на 614 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля президент Бразилии Жаир Болсонару, который переболел COVID-19, вернулся к нормальному режиму работы после выздоровления.

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