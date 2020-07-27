Кейптаун, , 23:53 — REGNUM Число случаев коронавирусной инфекции в ЮАР к настоящему моменту составляет 452 529, погибли от болезни 7067 человек, 27 июля сообщило Министерство здравоохранения ЮАР.

Подтвержденное за сутки число случаев COVID-19 в ЮАР составляет 7096 — это почти в два раза меньше пиковых значений прошлой недели.

Тем не менее, по общему числу случаев заболевания ЮАР продолжает занимать первое место в Африке и пятое место в мире — после США, Бразилии, Индии и России.

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