Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Cоединённым Штатам удалось резко понизить уровень смертности среди людей, заразившихся коронавирусом, заявил 27 июля президент США Дональд Трамп.

Заявление об этом президент США сделал в ходе выступления в штате Северная Каролина. При этом Трамп продолжает называть коронавирус «китайским».

"Уровень смертности у людей старше 18 лет сейчас ниже на 85%, чем он был в апреле, и на 25% ниже, чем в целом по Европе. В апреле 22% всех смертей в США были связаны с китайским вирусом, на прошлой неделе этот показатель… мы опустили ниже 7%», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом и количеству летальных исходов вызванных им заболеваний.

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