Париж, 27 июля 2020, 23:40 — REGNUM Правительство Франции введет запрет на обогрев террас кафе и ресторанов к весне 2021 года, 27 июля сообщает Agence France-Presse.
«Мы намерены прекратить использование экологически ненормальных методов, которые приводят к совершенно неоправданному потреблению энергии», — заявила министр окружающей среды и экологических преобразований Барбара Помпили.
Согласно подсчетам экологических организаций, во Франции насчитывается не менее 12,5 тыс. обогреваемых терас. В некоторых городах страны, таких как Ренн, обогрев террас уже запрещен.
Читайте также: Во Франции предложили выделить €30 млрд на экологический переход