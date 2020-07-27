Подгорица, , 23:40 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что за сутки в стране проанализировали 678 тестов, из них позитивных было 95.

За день зафиксировали две смерти, а с начала июня (второй волны) смертей зарегистрировано 36.

По данным клинического центра Черногории 188 человек госпитализированы, 71 человек за сутки выздоровел.

Напомним, что в Черногории вновь объявлена эпидемия, введено обязательное ношение масок как на улице, так и в закрытых помещениях и другие ограничительные меры.