Тирана, , 01:09 — REGNUM Европейское статистическое агентство Евростат опубликовало доклад о причинах смертности в государствах ЕС и странах-кандидатах на вступление в 2017 году.

Согласно данным доклада, Албания находится на пятом месте в Европе по уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. На первом месте находится Болгария, где на заболевания сердечно-сосудистой системы приходится 2/3 смертей. Далее следуют Румыния (58%), Литва (57%), Латвия (55%) и Албания (53,7%). Сербия (51,9%) находится на шестом месте. Ниже всего смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Дании (23,4%), Великобритании (25,1%) и Голландии (25,7%).

При этом в Албании и Болгарии самая низкая в Европе смертность от рака — около 16%. Самая высокая смертность от онкологических заболеваний в Европе зафиксирована в Словении и Голландии — 31−32%.

Смертность от респираторных заболеваний в Албании низкая — всего 2,9%. При этом в Великобритании этот показатель составляет 14%.

Врачи с опасением отмечают тенденцию к увеличению смертности от инфарктов и инсультов среди лиц моложе 50 лет.

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