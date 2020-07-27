Аддис-Абеба, , 23:09 — REGNUM В странах Африки к настоящему моменту выявлено 844 542 случая COVID-19, жертвами заболевания стали 17 682 человека, вылечены от болезни 489 948 пациентов, 27 июля сообщает Africa CDC.

Согласно отчету Африканских центров контроля заболеваний, наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом — в Южной Африке, где подтверждены уже 463 860 случаев и 7145 смертей от COVID-19.

В Северной Африке выявлены 147 495 случаев и 6265 смертей от COVID-19. В Западной Африке — 120 508 и 1845. В Восточной Африке — 67 188 и 1535. В Центральной Африке — 45 491 и 892.

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