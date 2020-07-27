Москва, , 23:04 — REGNUM У советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, которого арестовали по обвинению в государственной измене, заподозрили COVID-19. Об этом сегодня, 27 июля, сообщила журналистам член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

По словам Меркачевой, Сафронов был изолирован в СИЗО с подозрением на коронавирус. Его уже протестировали.

«У него взяли тест. Его изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус», — сообщила Меркачева.

Напомним, что Сафронов был задержан 7 июля по обвинению в государственной измене. Вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября.

Своей вины Сафронов не признает. Его адвокаты сообщают, что Сафронова обвиняют в том, что с 2012 года он работал на чешскую разведку, которой передавал военно-техническую информацию о поставках российского вооружения для стран Африки. Конечным получателем информации от Сафронова были США.