Москва, , 22:34 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 27 июля выявлено 1119 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны.

Минобороны России

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1119 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на сегодняшний день лечение в госпиталях Минобороны проходит 851 человек, 14 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. 236 военнослужащих изолированы на дому, ещё 18 содержатся в изоляторах по месту прохождения службы.

Сообщается также, что за последние сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровели 64 военнослужащих, общая численность выздоровевших увеличилась до 8709 человек.