Тирана, , 22:30 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в понедельник, 27 июля, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 500 человек в стране было выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 67 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Всего в Албании было выявлено 4880 случаев заражения коронавирусом. 2745 человек уже излечились от COVID-19. 144 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли шесть пациентов.

Лечение проходит 1991 человек. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (более тысячи), Дуррес (230), Шкодру (198) и Влёру (100). На стационарном лечении находятся 114 человек, из них 19 проходят интенсивную терапию, а трое подключены к аппаратам ИВЛ.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения. Туристические агентства вынуждены вернуть средства клиентам, отказавшимся от их услуг, и уходят в убыток: по сравнению с прошлым годом уровень доходов от туризма составляет всего 1%.

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