Скопье, , 22:30 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 27 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1025 человек было выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 137 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

С начала эпидемии в стране было выявлено 10 214 случаев заражения, 466 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Шестеро пациентов умерли 27 июля. 5564 пациента уже излечились. Лечение проходят 4184 пациента.

После выборов 15 июля число новых случаев заражения снова возросло. Инфектологи страны ожидают нового всплеска эпидемии в связи с тем, что граждане продолжают игнорировать призывы минздрава о соблюдении антикоронавирусных мер: соблюдении социальной дистанции и ношении защитных масок. Торговая инспекция вняла доводам врачей, и теперь объекты, нарушающие предписанный протокол работы в условиях пандемии, будут закрываться, как ранее при режиме ЧП.

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