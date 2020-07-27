Приштина, , 22:30 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 27 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 404 образцов в крае было выявлено 276 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд для края — за все время наблюдений такого количества зараженных в сутки ещё не выявлялось, при этом количество проводимых тестов на коронавирус не увеличивалось.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 7413 случаев заражения коронавирусом. 185 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них восемь — за последние сутки. За последнюю неделю в Косово умерли 38 пациентов с COVID-19. 4027 пациентов уже здоровы. Лечение проходит 3201 человек.

С начала эпидемии зараженными коронавирусом оказались 756 косовских медиков. Трое из них скончались.

21 июля в Косово впервые скончался от последствий COVID-19 семейный врач. Это Фадиль Зука, занимавшийся лечением пациентов с этим заболеванием.

В некрологе Зуке Ассоциация врачей Косово отмечает, что «доктор Зука принадлежал поколению врачей, которые преследовались сербским режимом и принесли много жертв ради того, чтобы служить албанскому населению в 90-е».

Спустя ещё три дня, 24 июля, битву с невидимым врагом проиграли ещё двое врачей — хирургАли Толяй и реаниматологСюлейман Реджепи. Оба заразились коронавирусом на рабочем месте.

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