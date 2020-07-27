Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Количество умерших от COVID-19 во всем мире преодолело отметку 650 тыс. человек, сообщает 27 июля университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в США на основе данных федеральных и местных властей.

По данным университета, жертвами пандемии во всем мире стали 650 029 человек, вылечились 9 439 204 человека, а общее число выявленных фактов заражения коронавирусом составляет 16 330 977.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, на 26 июля во всем мире было выявлено более 15,5 млн случаев заражения, свыше 635 тыс. человек умерли от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции за сутки выявлено более 900 новых случаев заражения коронавирусом