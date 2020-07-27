Анкара, , 21:14 — REGNUM За последние сутки в Турции было зафиксировано 919 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 27 июля глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа.

На своей странице в Twitter он сообщил, что за последние 24 часа в стране умерли 17 пациентов с диагнозом COVID-19.

По его данным, на сегодня в Турции выявлено 227 019 случаев заражения коронавирусом, из которых 5630 завершились летальным исходом.

«Сегодня выявлено 919 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 227 019. Умерли 17 больных, всего умерших — 5630. Вылечились сегодня 982 пациента, всего — 210 469», — написал Коджа.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, во всем мире выявлены более 15,5 млн случаев заражения, свыше 635 тыс. человек умерли от COVID-19.

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