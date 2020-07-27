Черкесск, , 20:20 — REGNUM Текущая рабочая неделя для жителей Карачаево-Черкесии станет короче на один день. Пятница, 31 июля, в республике объявлена выходным. Это решение властей региона связано с празднованием в этот день мусульманского праздника Курбан-байрам.

«По обращению председателя Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаила-Хаджи Бердиева в Карачаево-Черкесии 31 июля 2020 года — праздник Курбан-Байрам объявлен нерабочим днем. Соответствующий указ мною подписан», — сообщил на своей странице в Instagram глава региона Рашид Темрезов.

Он предложил органам местного самоуправления, руководству предприятий и организаций в случае необходимости организовать работу в этот день с учетом реальных возможностей обеспечения занятости. Помимо этого, Темрезов призвал жителей республики помнить о необходимости соблюдения санитарных мер защиты из-за угрозы распространения коронавируса.