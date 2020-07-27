Москва, , 20:00 — REGNUM Из-за сильного ливня в Москве разлилась река Яуза. Подтоплена территория возле Ростокинского моста.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, на месте работает бригада «Мосводостока».

На фотографиях видно, что в реке Яуза сильно поднялся уровень воды, она вышла из берегов.

https://twitter.com/gucodd/status/1287750004761862144

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Москве прошёл сильный ливень. Он затопил этаж пансионата для пожилых людей в районе Свиблово.