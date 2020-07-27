Оренбург, , 19:24 — REGNUM Для Оренбургской области абсолютным приоритетом является создание максимально комфортных и безопасных условий для населения — как по месту жительства, так и на общественных пространствах, отметил губернатор Денис Паслер 27 июля во время совещания, которое провел глава Минстроя Владимир Якушев, находившийся с визитом в Оренбурге, сообщает пресс-служба областного правительства.

Владимир Якушев и Денис Паслер на стройплощадке Orenburg-gov.ru

На совещании речь шла о реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Федеральный министр обратил внимание на то, что Оренбуржье настроено на ускоренную реализацию программы расселения аварийного жилья. «Это очень правильно. У граждан существует большой спрос на переселение из аварийного жилья. В Оренбуржье оно осуществляется быстрее, чем в целом по России. Освободившиеся площадки являются базой для развития комплексного жилищного строительства. А строительство — одна из главных отраслей, которая служит достижению национальных целей. Один из главных критериев уровня благополучия граждан», — сказал он.

Владимир Якушев также подчеркнул, что область участвует в реализации сложных федеральных проектов — таких, как «Чистая вода». В регионе этот проект востребован. В настоящее время ведётся строительство централизованной системы водоснабжения села Ждановка Александровского района. Объект планируют ввести в строй в 2021 году. Решается вопрос с реконструкцией водозаборных скважин с установкой систем водоочистки в Бузулукском, Кваркенском, Курманаевском, Оренбургском, Первомайском районах, городах Ясном, Орске и Сорочинске.

Глава областного минстроя Александр Полухин попросил Владимира Якушева оказать содействие правительству области в передаче федерального земельного участка площадью 45 га в районе Ростоши-Овощевод под жилую застройку.

Главный архитектор региона Наталья Ибрагимова сообщила, что в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году принимает участие 26 муниципальных образований. Им предоставлены субсидии на благоустройство девяти дворовых территорий и 29 общественных пространств. В 2021 году 14 муниципальных образований планируют благоустроить 28 дворовых территорий.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России положительно оценил работу Оренбургской области по формированию комфортной городской среды. Владимир Якушев отметил важность комплексного подхода, что подразумевает более качественные результаты и отвечает ожиданиям людей.