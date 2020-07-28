Москва, , 08:49 — REGNUM Давным-давно, два или три года назад, считалось, что все экономические проблемы решат цифровизация и роботизация. Почему более перспективным направлением сотрудники института, финансируемого Биллом Гейтсом, считают одичание и запрет контрацепции, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Одна семья — один ребёнок Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Как интересно заметил глава Сбербанка Герман Греф, доступное образование есть источник всяческих бедствий. Образованным населением тяжело манипулировать, оно менее управляемо, да и вообще, нечего раздавать всем и каждому то, что, как привилегия, должно быть доступно только избранным. Когда эти слова были произнесены, они показались слегка неуместными из уст экономиста. Действительно, тот, кто успешно понизит уровень образования в какой-нибудь стране, скоро убедится, что эта страна начинает экономически проигрывать.

Ведь неудивительно, что тот, кто умеет делать только каменные топоры, может слегка отстать экономически от того, кто умеет делать ядерные реакторы. Но вот недавние исследования ученых из Университета Вашингтона, проспонсированные небезызвестным Гейтсом, пришли к такому же выводу, что и Герман Греф, — от образования надо срочно избавляться, а все проблемы в вашей экономике, там, где нужна высокая квалификация. решат высокообразованные мигранты. Какой свежий и необычный взгляд на реальность, не правда ли? Да, кроме отмены образования, по мысли упомянутых ученых нужно еще запретить противозачаточные средства. Как же связано богатство с глупостью и принудительно высокой рождаемостью? Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Всему виной — контрацептивы и образование».