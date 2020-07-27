Лондон, , 19:10 — REGNUM Правительство Великобритании рассматривает возможность введения обязательного двухнедельного карантина не только для въезжающих из Испании, но и для туристов из Франции и Германии, 27 июля передает Sky News.

Младший министр здравоохранения Соединенного Королевства Хелен Уэйтли сообщила журналистам, что пока правительство «не видит необходимости» карантина для въезжающих из Франции и Германии, но все может измениться.

«Если мы увидим, что показатели растут, нам придется принять меры… Мы не можем рисковать» , — сообщила госпожа Уэйтли.

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