Лампедуза , Италия, , 19:02 — REGNUM Сотрудники Береговой охраны Италии впустили на остров Лампедуза очередную группу нелегальных мигрантов — 11 граждан Туниса, передает Adnkronos в понедельник, 27 июля.

Издание отмечает, что прибытие именно этой группы вызвало ажиотаж и массу негативных комментариях местных жителей в социальных сетях потому, что данные граждане были похожи на «беженцев» даже меньше обычного.

В частности, сообщается, что у «беженцев» были с собой новые рюкзаки и чемоданы, некоторые из них были в солнцезащитных очках, а один из мигрантов привез с собой белого пуделя.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз.

Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя в обмен на поддержку евробюрократов. Правоцентристы полагают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии.