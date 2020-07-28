Тегеран, , 08:29 — REGNUM 27 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 212 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 15 912. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 212 новых жертв их общее число в стране возросло до 15 912. «За последние 24 часа было обнаружено около 2434 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1436 человек были госпитализированы», — заявила она.

По словам Лари, что в общей сложности 293 606 иранцев были подвержены заражению COVID-19, около 255 144 из них выздоровели и были выписаны из больниц. «Около 3819 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она также подчеркнула, что к настоящему времени в Иране было проведено 2 353 532 обследований на наличие вируса.