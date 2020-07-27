Рим, , 18:53 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 27 июля, в Италии умерли 35 112 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 5 (днем ранее — также на 5), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Люди в защитных масках в Италии (сс) Stefano Annovazzi Lodi

Выздоровели 198 593 человека, за день этот показатель увеличился на 147 (днем ранее — на 126).

Число подтвержденных носителей выросло на 170 (днем ранее — на 255). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 246 286. В настоящее время заражены 12 583 человека — на 18 больше, чем днем ранее.