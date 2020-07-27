Санкт-Петербург, , 18:52 — REGNUM Правительство Финляндии приняло решение о продлении действия ранее введённых ограничений на пересечение границы с Россией. Об этом сообщило 27 июля генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге

Уточняется, что ограничения будут продлены до 25 августа 2020 года. «Новое рассмотрение данного вопроса планируется примерно через две недели», — отметили в диппредставительстве.

Как указывается в сообщении, властями Финляндии определено, что «ограничения на границе с определённым государством можно снять в тот момент, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит не больше восьми случаев заражения на сто тысяч человек». При этом такой показатель должен сохраняться по меньшей мере в течение 14 дней.