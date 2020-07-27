Найроби, , 18:36 — REGNUM Кенийские власти объявили о продлении введённого из-за COVID-19 комендантского часа, сообщает 27 июля Reuters.

Такое заявление сделал кенийский президент Ухуру Кениата в своём телеобращении к согражданам. Эта карантинная мера продлевается ещё на 30 дней.

Кроме того, он ввёл запрет на торговлю спиртными напитками в местах общепита.

Кениата «Сермяжная правда, друзья мои, в том, что мы находимся в состоянии войны. На войне с невидимым врагом, который беспощаден».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комендантский час в Кении был объявлен до 6 августа. Однако власти оценивают эпидемиологическую ситуацию как плохую.

В Кении на данный момент зарегистрировано 17 603 случая заражения коронавирусом, причём за последние сутки заболели ещё 960 человек. Наблюдается всплеск инфекции.

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