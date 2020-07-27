Лондон, , 18:28 — REGNUM Правительство Великобритании намерено снять карантин для туристов, въезжающих с Канарских и Балеарских островов, 27 июля пишет The Sun.

По информации издания, власти сохранят двухнедельный карантин для въезжающих из Испании, однако для курортных островов будет сделано исключение.

Как сообщало ИА REGNUM, британское правительство 25 июля вернуло 14-дневный карантин в ответ на ухудшение ситуации с коронавирусом в Испании.

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