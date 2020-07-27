Москва, , 18:15 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 1019 автомобилей из-за возможных проблем с двигателем. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz S-класса (тип 222) и S-класса купе/кабриолет (тип 217), реализованные в период с 2017 по 2019 годы.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что материал двух заглушек на двигателе может не выдержать максимальных нагрузок при движении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех отзываемых автомобилях будут заменены обе заглушки двигателя. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев.

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