Владимир, , 17:59 — REGNUM 22 человека погибли на водных объектах Владимирской области за первое полугодие 2020 года. Об этом говорили 27 июля на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба администрации.

Всего на водных объектах зарегистрировано 27 происшествий, спасено 34 человека. 20 жителей региона и двое несовершеннолетних погибли. В основном люди утонули из-за несоблюдения правил безопасного поведения на воде и купания в состоянии алкогольного опьянения. К гибели детей привело отсутствие контроля со стороны взрослых.

На заседании рекомендовали завершить освидетельствование и ввод в эксплуатацию оставшихся мест отдыха людей на воде, а также провести профилактическую акцию «Вода — безопасная территория».