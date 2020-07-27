Москва, , 17:49 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности продемонстрировали грамотную и чёткую работу по задержанию и ликвидации преступника, готовившего террористический акт в Москве. Об этом заявил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Выявление террориста на стадии замысла и подготовки — это высший пилотаж работы сотрудников ФСБ, их фирменный метод — работа на опережение. Именно он позволяет исключить жертвы среди мирного населения. В очередной раз мы видим грамотную и четкую работу российских органов госбезопасности, недаром наш опыт по борьбе с террористами перенимают все спецслужбы мира», — сказал Цветков.

По его словам, вооруженное сопротивление, оказанное террористом, показывает его особую опасность и «отмороженность»: «Но планировавшийся террористический акт был предотвращен чётко и профессионально. Поэтому всем, кто попытается посягнуть на жизнь и здоровье наших граждан, следует помнить, что российские спецслужбы их встретят самым подобающим образом».