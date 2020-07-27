Черкесск, , 17:43 — REGNUM Медработники из Карачаево-Черкесии пройдут реабилитацию в Дагестане. Возможность отдохнуть на берегу Каспийского моря в оздоровительном комплексе «Журавли» получили медики, которые вели борьбу с коронавирусной инфекцией.

Первые девять сотрудников госпиталей и скорой помощи уже отправились на отдых. До 10 сентября еще около 40 врачей и медсестер из республики побывают на дагестанском курорте. Курс восстановительной реабилитации составляет семь дней, пишет РИА Карачаево-Черкесия. В первоочередном порядке путевки предоставляются медикам, переболевшим COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой устроить отдых для врачей, принявших участие в спасении пациентов с коронавирусной инфекцией, выступили власти Дагестана. В научно-оздоровительном комплексе «Журавли» бесплатно смогут пройти реабилитацию еженедельно по 60 врачей, медсестёр, сотрудников скорой помощи.

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