Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Пользователи Instagram неожиданно обнаружили, что приложение вопреки их женаниям активирует фронтальную камеру и микрофон их гаджетов, сообщает 27 июля The Verge.

О нежелательной для пользователей деятельности приложения узнали владельцы iPhone, установившие бета-версию iOS 14.

В этой версии существует функция оповещения о работающих видеокамере или микрофоне. При этом пользователи отмечают, что камера и микрофон включаются даже в ходе простого просмотра галереи личных фотографий.

Представители Instagram уже отреагировали на эти сообщения, заявив, что эта ситуация обусловлена ошибкой в приложении, которую уже начали исправлять. При этом они заверяют, что их приложение включает камеру только если пользователь сам этого захочет.

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