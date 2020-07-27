Москва, , 17:35 — REGNUM Симоновский суд Москвы оштрафовал директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за отсутствие подписи «иностранный агент» в Instagram организации, сообщила 27 июля пресс-служба суда.

Жданова признали виновным в нарушении ч. 2 19.34 КоАП РФ («Издание некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, материалов и их распространение, без указания на то, что эти материалы изданы или распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента»).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года Минюст внёс ФБК в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Как заявил и.о. директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста РФ Владимира Титова, решение было принято в связи с получением фондом финансовой поддержки из-за границы.