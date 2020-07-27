Красногорск, , 17:38 — REGNUM В Московской области правоохранители проводят мероприятия по уничтожению дикорастущих культур, способных быть использованными для наркотических средств. Об этом сообщает портал МВД Медиа.

В частности, уничтожаются посевы конопли. Заросли этого растения были обнаружены правоохранителями в районе поселка Успенский Московской области. Исследования показали, что данная дикорастущая форма растения является наркотиком — марихуаной.

В итоге при помощи спецтехники заросли растения были сожжены. Общая масса уничтоженной конопли составила более 2,5 тонны.

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