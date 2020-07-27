Мурманск, , 17:26 — REGNUM Мурманская область высоко оценила устойчивость ключевых для экономики региона предприятий в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Открывая оперативное совещание Правительства Мурманской области, губернатор Андрей Чибис отметил, что ключевые, бюджетоформирующие предприятия Мурманской области сохранили устойчивость и показали рост производства даже в условиях пандемии коронавируса. Губернатор подчеркнул, что несмотря прогнозируемое падение экономики России на 4−5% компании региона сохранили стабильные темпы работы, а некоторым даже удалось поставить новые производственные рекорды.

«В частности у компании «ФосАгро» выпуск удобрений вырос почти на 7%, а показатели продаж продукции — на 10%», — отметил губернатор.

Отметим, что в Мурманской области располагается горно-обогатительный комплекс компании. Сложнейшее по своим климатическим и горно-геологическим условиям производство, располагающее современной техникой и вооруженное новейшими, в том числе и цифровыми технологиями.

В условиях пандемии коронавируса сохранение темпов производства именно в сырьевом кластере было для ФосАгро первостепенной задачей. В первые же дни возникновения опасности на предприятиях Группы были введены режимы противовирусной защиты. Все работники были обеспечены средствами защиты, введены меры социального дистанцирования. Корпоративные автобусы подвергались дезинфекции, а их количество на маршрутах было увеличено. Компания не только ввела меры максимальной безопасности на предприятиях, но существенно увеличила объемы плановой помощи медицинским учреждениям в городах присутствия. На решение этих задач было направлено 1,7 млрд рублей за 4 месяца противостояния вирусной угрозе.

В чекой планомерной работе по защите трудовых коллективов от вирусной угрозы видит секрет успеха и Андрей Чибис. Он отмечает, что нарастить темпы производства удалось в том числе благодаря своевременно принятым ограничительным мерам, четкой организации работы и соблюдению санитарных правил.

«Так, среди сотрудников предприятий «ФосАгро» отмечается практически нулевая заболеваемость коронавирусом, также низкий уровень зафиксирован в городах присутствия компании — Кировске и Апатитах. При этом численность персонала предприятий остается стабильной и даже растет. В Кировском филиале АО «Апатит» в связи с ростом объемов производства апатитового концентрата количество работников увеличилось на 163 человека», — отмечает губернатор. Николай Хорьков, лучший обогатитель предприятия, флотатор мельнично-флотационного отделения Апатит-нефелиновой обогатительной фабрики №3 вспоминает как в конце марта по телевизору прозвучало, что есть опасность того, что не только малый бизнес, но и крупные предприятия начнут останавливать из-за коронавируса.

«Хорошо, что у нас такой вопрос даже не поднимался. Мы продолжаем работать и давать хороший производственный результат. Помню, что очень быстро все структурные подразделения и работники были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Мы понимаем, что те профилактические меры, которые реализуются на предприятии и на фабрике в частности, — это забота компании о всех сотрудниках и нашем здоровье. Такие меры защиты, ограничения, были необходимы — они сохранили нам работу», — говорит Николай Хорьков.

В итоге трудовому коллективу горно-обогатительного комплекса удалось добиться перевыполнения плана первого полугодия. 18 млн 615 тыс. тонн апатит-нефелиновой руды и 5,35 млн тонн апатитового концентрата — таков итог напряжённого труда всех подразделений предприятия.

Этот труд лежит в основе продовольственной безопасности страны. И этот труд дал результат — на 12% увеличились продажи фосфорсодержащих минеральных удобрений ФосАгро отечественным аграриям за первые 6 месяцев 2020 года.

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