Симферополь, , 17:14 — REGNUM Оказать поддержку Республике Крым в решении проблемы обеспечения водой обещают в Российской академии наук. Об этом 27 июля на втором заседании Научно-технологического совета заявил президент РАН Александр Сергеев, сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета им Вернадского.

«Очень важно, что в эти дни состоится визит вице-премьера Марата Хуснуллина, который курирует Крым, и мы будем добиваться, чтобы на программу поиска, добычи и правильного управления водой в Крыму выделялись средства», — сказал Сергеев.

По словам Сергеева, именно вопрос водоснабжения является сегодня первоочередным для полуострова.

«Первое — это вода. Есть много предложений, где эту воду найти и как правильно ей управлять. Например, есть подземные воды, но сначала их нужно изучить. Все процессы, связанные с добычей воды, должны быть подкреплены наукой, а для этого необходимо проводить исследования», — сказал Александр Сергеев.

На заседании были представлены проекты по улучшению ситуации с водообеспечением полуострова. В частности, Крымский федеральный университет предложил использовать малые источники традиционного водоснабжения (родники, колодцы, карстовые источники). Также на заседании обсуждались вопросы развития технологий персонализированной медицины в Крыму и создание инновационной сельскохозяйственной долины на базе Крымского федерального университета.