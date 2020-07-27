Симферополь, 27 июля 2020, 17:14 — REGNUM Оказать поддержку Республике Крым в решении проблемы обеспечения водой обещают в Российской академии наук. Об этом 27 июля на втором заседании Научно-технологического совета заявил президент РАН Александр Сергеев, сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета им Вернадского.
По словам Сергеева, именно вопрос водоснабжения является сегодня первоочередным для полуострова.
На заседании были представлены проекты по улучшению ситуации с водообеспечением полуострова. В частности, Крымский федеральный университет предложил использовать малые источники традиционного водоснабжения (родники, колодцы, карстовые источники). Также на заседании обсуждались вопросы развития технологий персонализированной медицины в Крыму и создание инновационной сельскохозяйственной долины на базе Крымского федерального университета.