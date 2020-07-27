Волгоград, , 17:16 — REGNUM К уборке ранних овощей и бахчевых культур приступили сельхозпроизводители Волгоградской области. Средняя урожайность арбузов составляет 203 центнера с гектара, картофеля — 190 ц/га, сообщили 27 июля в пресс-службе администрации региона.

Арбуз Torange.biz

Первыми к уборке арбузов приступили в Быковском и Николаевском муниципальных районах. Бахчеводы собрали свыше 5,1 тысячи тонн ягод с 255 гектаров полей. В Ленинском муниципальном районе аграрии получили 171 тонну раннего картофеля с девяти га. При этом по сравнению с 2019 годом площадь полей, занятых под картофель, выросла на 11%, по расчётам специалистов производство корнеплода суммарно составит 60 тысяч тонн на предприятиях, а вместе с личными хозяйствами — порядка 190 тысяч тонн.

Свыше 25 тысяч тонн убрано ранних томатов, огурцов, капусты, перца, моркови, свёклы, лука, кабачков и других овощей.