Магас, , 17:03 — REGNUM В Ингушетии переход к третьему этапу снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности из-за угрозы коронавируса, отложен на две недели. Такая мера обусловлена неустойчивостью текущей ситуации, решили члены правительства 27 июля на заседании под председательством премьер-министра Владимира Сластенина.

Две недели понадобится, чтобы посмотреть, как будет складываться ситуация с распространением инфекции, именно столько составляет инкубационный период инфекционного процесса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

В настоящее время в Ингушетии коэффициент распространения инфекционного процесса составляет 1,2, т. е. каждый заболевший заражает более одного человека, отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Зара Гетагазова.

Нормой для перехода к третьему этапу, по ее словам, является коэффициент 0,6, когда на двух выявленных заболевших приходится один контактный, заразившийся от них. Так что говорить о снятии ряда ограничений в Ингушетии пока рано.