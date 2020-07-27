Минск, , 16:55 — REGNUM В Белоруссии за последние сутки зафиксировано 119 новых случаев заражения коронавируcом, общее число выявленных инфицированных достигло 67 251. Об этом сообщило 27 июля министерство здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё четыре пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 538.

Напомним, днём ранее министерство здравоохранения Белоруссии сообщало о 130 выявленных инфицированных и четырёх скончавшихся пациентах за сутки.