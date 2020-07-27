Москва, , 16:52 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский не советует жителям России выезжать на отдых за границу.

Владимир Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не советую никому ехать за рубеж — опять там застрянете, ведь до сих пор высок риск новой волны эпидемии. А те кто проскочат — в Россию привезут заразу. Испания, Франция, Британия уже снова начинают закрываться. Потому что опять вспышки пошли», — отметил Жириновский в соцсетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе Россия возобновляет авиасообщение с некоторыми странами, в частности с Турцией.