Нижние Серги, Свердловская область, , 16:43 — REGNUM В Нижних Сергах Свердловской области спасатели закончили работы в зоне, пострадавшей от наводнения. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Устранение последствий стихии длилось неделю. Спасатели помогали вывозить мусор, откачивать воду, расчищать русла рек и т.д. Всего они откачали 400 тысяч кубометров воды и вывезли четыре тысячи кубометров мусора, и теперь убывают в места постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение произошло 20 июля. Причиной стал ливень. Уже 21 июля вода ушла.