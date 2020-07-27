Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM В Свердловской области лечат в стационарах только тех зараженных коронавирусом, кто находится в состоянии средней степени тяжести или более тяжёлом. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков.

Как передаёт «Интерфакс», чиновник уточнил, что госпитализации подлежат далеко не все пациенты, у которых обнаружен вирус SARS-CoV-2.

«Стационарное лечение связано, как минимум, со средней степенью тяжести и более тяжелыми состояниями», — сказал Креков.

В данном случае за человеком необходимо установить круглосуточное наблюдение, ведь имеется угроза ухудшения здоровья пациента, добавил вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Креков усомнился, что в Свердловской области будет вторая волна COVID-19. По мнению чиновника, первая волна COVID-19 может уже закончиться вакцинацией.

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