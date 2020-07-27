Красногорск, , 16:48 — REGNUM Охват бесплатным питанием в Подмосковье составляет свыше 400 тысяч учеников школ региона. Об этом 27 июля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.

Школьная столовая Andshel

Глава региона указал, что провел совещание с заместителями председателя правительства региона и главами муниципальных образований области. Среди прочего был поднят вопрос организации школьного питания в подмосковных школах. Для контроля качества еды планируется привлекать родителей школьников, отметил губернатор.

«409 тысяч учеников — это почти половина, будут получать не просто бесплатное горячее питание, наша задача — сделать его качественным. Для этого мы пригласили родителей участвовать в системе контроля. Надеюсь, что с 1 сентября у нас будет система гарантированного качества горячего питания», — заявил Воробьёв.

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