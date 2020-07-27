, 16:34 — REGNUM Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что дистанционного обучения в российских школах вводить не будут и предстоящий учебный год начнется 1 сентября в очной форме. Об этом чиновник сказал сегодня, 27 июля, на брифинге.

По словам Кравцова, в его ведомстве идет интенсивная подготовка к тому, чтобы все школы открылись к 1 сентября. Ни о каких планах по введению дистанционного обучения речь не идет.

«Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. <…> Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — сказал Кравцов.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса весной 2020 года властям пришлось ввести дистанционное обучение в вузах и школах. Как показала практика, российская система образования совершенно не готова к переходу на дистанционный режим работы — у преподавателей нет нужной для такой работы квалификации, ученики не отличаются достаточной дисциплинированностью, нет единой эффективной технической платформы для дистанционного образования. Стоит отметить, что ранее задача перевода образования в дистанционный формат никогда не ставилась.