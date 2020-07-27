Йошкар-Ола, , 16:31 — REGNUM В настоящее время в инфекционных стационарах Марий Эл лечение получают 474 человека. Об этом сообщает минздрав республики.

Из этих пациентов у 464 человек диагностирована пневмония, в их числе — 198 граждан с подтверждённым заражением коронавирусом.

Среди всех пациентов шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких), в тяжелом состоянии — 96 пациентов, 168 — нуждаются в кислородной поддержке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 27 июля выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений достигло 3697 случаев. До настоящего момента полностью выздоровел в республике 3101 человек. Таким образом, более 83,87% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели.

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