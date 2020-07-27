Карши, Узбекистан, , 16:30 — REGNUM Жители узбекистанского Карши вынуждены добираться до работы пешком из-за запрета на общественный транспорт, сообщает 27 июля телеграм-канал «Новости Кашкадарьи».

С 27 июля в городе полностью запретили движение общественного транспорта, а также ограничили работу такси. Кроме того, личным транспортом можно пользоваться только для того, чтобы добраться до аптеки или больницы.

Вместе с тем в других городах и районах Кашкадарьинской области продолжает действовать разрешение на использование личного транспорта утром и вечером. «Утром 27 июля улицы были заполнены толпами людей, добирающихся на работу пешком», — сообщает источник.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июля в Узбекистане выявили 20 820 случаев заражения коронавирусом, в том числе 594 — за минувшие сутки. Выздоровели 11 105 человек, скончались 117 пациентов.