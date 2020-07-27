Москва, , 16:29 — REGNUM Власти Москвы рекомендуют владельцам ресторанов и кафе простановить работу летних веранд из-за ухудшения погоды в столице. Соответствующее сообщение распространила 27 июля пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Летнее кафе

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — говорится в сообщении.

В департаменте также указали на необходимость «укрепить все конструкции и закрыть зонты» на территории заведений общепита.

Напомним, ранее сегодня столичное управление МЧС сообщило, что в Москве во второй половине дня ожидаются дожди с грозами, град и усиление ветра до 14−19 метров в секунду.

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