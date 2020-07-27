Сочи, Краснодарский край, , 16:28 — REGNUM Почти 500 тыс. туристов принял город-курорт Сочи Краснодарского края с начала курортного сезона, об этом сообщили 27 июля в пресс-службе администрации города. На данный момент на курорте отдыхают более 200 тыс. туристов.

«Загрузка санаторно-курортного комплекса составляет в среднем 90%, что соответствует показателям прошлого года. По ряду объектов размещения уровень загрузки превышает аналогичный период прошлого года на 20%», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин («Единая Россия») сообщил на странице в соцсети, что он и члены его семьи заразились коронавирусом в Сочи. При этом он написал, что на курортах «ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится».