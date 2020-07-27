Челябинск, , 16:16 — REGNUM В Златоусте Челябинской области закончено расследование уголовного дела в отношении 25-летней гражданки. Её обвиняют в убийстве своего 11-месячного сына и в неисполнении своих родительских обязанностей, сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено в октябре 2019 года. Гражданка ушла из квартиры со своим семилетним сыном и оставила там трёхлетнюю дочь и младенца. Спустя три дня туда наведалась бабушка детей, которая обнаружила своего маленького внука мёртвым. Он скончался от истощения и обезвоживания А мать детей со своим старшим сыном вернулась в город лишь через неделю.

Дело направлено в суд. Также следственные органы настаивают на лишении обвиняемой родительских прав.