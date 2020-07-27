Владикавказ, , 16:16 — REGNUM Власти Северной Осетии решили усилить меры по борьбе с коронавирусом. В ходе заседания оперативного штаба 27 июля было принято решение вновь открыть для работы с пациентами, у которых диагностирован COVID-19, Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

С таким предложением выступил заместитель председателя правительства РСО-Алании — министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев. По его словам, необходимо работать на опережение в связи с тем, что имеется угроза новой вспышки инфекции из-за массового посещения жителями республики открытых курортов.

Напомним, прием пациентов с коронавирусом был прекращен в больнице скорой помощи в конце июня. Как сообщало ИА REGNUM, первый госпиталь для больных с СOVID-19 был закрыт на санитарную обработку, а медперсонал помещен в санаторий «Осетия» на двухнедельный карантин. Планировалось открыть больницу для приема плановых больных с 1 июля.

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