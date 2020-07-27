Белгород, , 16:14 — REGNUM Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении преподавателя юридического института в Белгороде. Женщина согласилась помочь студенту с дипломной работой, сообщили 27 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Коррупция sajinka2

По версии следствия, в мае 2020 года доцент кафедры административно-правовых дисциплин Белгородского юридического института имени И. Путилина получила от слушателя 20 тысяч рублей. За эти деньги преподаватель обещала помочь написать выпускную квалификационную (дипломную) работу и гарантировала положительную оценки при её сдаче.

Проводятся следственные действия, следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.